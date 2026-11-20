Da die durch das Datenleck zum Vorschein gekommenen Vorgänge bereits weit zurück lägen und auch bekannt sein dürften, bekräftigten Experten wegen der überschaubaren negativen finanziellen Auswirkungen auf die Bank mit Kurszielen von bis zu 41 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Deutsche Bank-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Zwischenhoch vom 12.11.26 bei 33,83 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Nachdem die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) nach der Veröffentlichung der Rekordzahlen für das dritte Quartal bis zum 12.11.26 auf bis zu 33,83 Euro zulegen konnte, setzte der durch das riesige Datenleck verursachte Reputationsschaden den Aktienkurs stark unter Druck. Im frühen Handel des 20.11.26 wurde die Aktie bei 29,20 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 30 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 30 Euro, BV 1, ISIN: DE000DU9FNQ9, Bewertungstag 19.3.27, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 29,20 Euro mit 2,28 – 2,30 Euro quotiert.

Kann die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 33,83 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,87 Euro (+112 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,589 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,589 Euro, BV 1, ISIN: DE000MR7XZQ4, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 29,20 Euro mit 4,77 – 4,78 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 33,83 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 9,24 Euro (+93 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,566 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,566 Euro, BV 1, ISIN: DE000WA16023, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 29,20 Euro mit 5,69 – 5,70 Euro gehandelt.

Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 33,83 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 10,26 Euro (+80 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.