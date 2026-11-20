Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die LPKF Laser & Electronics Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -43,49 % hinzunehmen.

Im Branchenumfeld geben auch Jenoptik, Applied Materials und KLA Corporation nach. Konkrete Unternehmensnachrichten zu LPKF Laser & Electronics liegen zunächst nicht vor. Auf Monatssicht summiert sich der Kursverlust auf 31,84 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -13,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +38,63 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,23 % geändert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,19 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,82 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -3,34 %.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics entwickelt Lasersysteme zur Mikromaterialbearbeitung. Kernfelder sind Leiterplatten-Prototyping und -Trennen, Dünnschicht-Solarmodule sowie Glasbearbeitung. Der spezialisierte Nischenanbieter konkurriert u. a. mit Coherent, MKS/ESI und 3D-Micromac. Differenzierungsmerkmale sind LIDE zur präzisen Glasstrukturierung und LDS zur Herstellung dreidimensionaler Schaltungsträger.

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,15 Mio.EUR € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um neue Aufträge für Advanced-Packaging-Anlagen und den Einstieg in die LIDE-Serienproduktion. Diskutiert werden der Kursrückgang um rund 41 % gegenüber den Insiderkäufen zu 14,60 Euro, mögliche EBIT-Margen und die Forderung nach konkreten Umsatzzielen für 2028 bis 2030. Einzelne erwarten bis Jahresende 12 bis 20 Euro. Weitere Themen sind Glassubstrate, Perowskite und Spekulationen über einen größeren SpaceX-Auftrag.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Die Aktie von LPKF Laser & Electronics erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei -16,25 %, über 10 Jahre bei 2,40 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,57 % 1 Monat -31,84 % 3 Monate -43,49 % 1 Jahr +39,37 %

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Stand: 20.11.2026, 10:30 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.