Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SMA Solar Technology abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -22,84 % verkraften.

Neben SMA Solar Technology geben auch SolarEdge, Schneider Electric und ABB nach, allerdings weniger stark als der deutsche Solartechnikhersteller. Für SMA Solar Technology ist es bereits der vierte Handelstag in Folge mit Kursverlusten. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -10,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,47 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +29,73 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SMA Solar Technology?

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -2,30 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -1,36 %. SolarEdge verliert -3,13 %

Die Aktie von SMA Solar Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,44 %, über 10 Jahre bei 7,62 %.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,10 % 1 Monat -20,47 % 3 Monate -22,84 % 1 Jahr +25,16 %

Stand: 20.11.2026, 10:33 Uhr

Börsenstart Europa - 20.11. - AT 20 schwach -2,08 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

SMA Solar Technology (ISIN DE000A0DJ6J9) entwickelt Wechselrichter, Speicherlösungen und Energiemanagement für Solaranlagen – vom Eigenheim bis zum Großkraftwerk. Der deutsche Hersteller zählt zu den etablierten internationalen Anbietern. Wichtige Konkurrenten sind Huawei, Sungrow und Fronius. Differenzierungsmerkmale: Systemintegration, netzstützende Funktionen und ein weltweites Servicenetz.

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd. € wert.

SMA Solar Technology Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SMA Solar Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.