Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von The Platform Group Verluste von -73,72 % hinnehmen.

Ein neues 52-Wochen-Tief verschärft die Verlustserie bei The Platform Group: Die Aktie verzeichnet bereits den fünften Rückgang in Folge. Binnen einer Woche büßt sie damit 58,68 % ein. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursrutsch gibt es zunächst nicht.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -58,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -69,11 %. Im Jahr 2026 gab es für The Platform Group bisher ein Minus von -95,24 %.

The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -58,68 % 1 Monat -69,11 % 3 Monate -73,72 % 1 Jahr -96,69 %

Stand: 20.11.2026, 10:33 Uhr

Die Aktie von The Platform Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -59,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei -56,77 %.

The Platform Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die The Platform Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur The Platform Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.