Der Tech-Crash erreicht Europa: Diese deutschen Chipwerte gehen auf Talfahrt
Anthropic IPO verpufft!
Rot so weit das Auge reicht: Infineon, Siemens Energy, Aixtron, SUSS Microtec und Elmos rutschen deutlich ab. Europas Techsektor fällt auf den tiefsten Stand seit Mai, auch Anthropic bröckelt nach dem Börsenstart weiter.
- Infineon und KI-Aktien verlieren am Freitag deutlich
- Europas Techsektor fällt auf Tiefstand seit Mai
- Anthropic gibt nach Börsenstart deutlich nach
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Die KI-Werte stehen am Freitag besonders unter Druck. Im DAX trifft es Infineon mit einem Minus von 3,8 Prozent und Siemens Energy mit 3,1 Prozent am stärksten. Im MDAX fällt das Bild noch eindeutiger aus: Aixtron, SUSS Microtec und Elmos verlieren jeweils zwischen 4 und 6 Prozent.
Europas Börsen folgen der schwachen Techstimmung. Der EuroStoxx 50 steuert auf den sechsten Verlusttag zu und gab um 2 Prozent auf 5.991 Punkte nach, den tiefsten Stand seit Juni. Der Sektor Technologie im Stoxx Europe 600 rutschte um gut 3,6 Prozent ab und fiel auf das niedrigste Niveau seit Mai. Seit dem Hoch Anfang Oktober summiert sich das Minus auf fast 15 Prozent.
Aus den USA kam keine Entlastung. Anthropic, der Entwickler des Chatbots Claude, hatte die Hoffnung auf bessere Laune im Techsektor geweckt. Nach der Erstnotiz am Donnerstag waren die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien zunächst gefragt und stiegen bis auf 115 Dollar. Dann bröckelte die Euphorie, zum Schluss standen rund 97 US-Dollar zu Buche. Vorbörslich fällt der Börsenneuling am Freitag nochmal um mehr als 6 Prozent.
Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg sieht die Anleger nach dem Kursrutsch verunsichert. Offen sei der weitere Ausbau der Rechenzentren in den USA, zudem schwebten mögliche Folgen der Nvidia-Affäre über dem Markt. Zinssorgen und der feste US-Dollar kämen als Bremsklötze hinzu.
In den USA gilt eine weitere Zinserhöhung im Dezember als ausgemachte Sache. Erwartet werden 0,25 Prozentpunkte, Fed-Mitglied Christopher Waller hatte laut Sitzungsprotokoll aber 0,50 Punkte gefordert. Die Commerzbank verweist darauf, dass bis Ende 2027 drei US-Erhöhungen eingepreist sind, für die Eurozone zwei. Auch dort hält der Inflationsdruck an.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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