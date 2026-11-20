Alibaba habe in seinen Jahresberichten 2024 bis 2026 bewusst heruntergespielt, wie sehr Verstöße gegen Exportkontrollen dem Geschäft schaden könnten, lautet der Vorwurf. Das habe den Kurs künstlich gestützt. Im Mittelpunkt steht der Rechenzentrumsbetreiber Megaspeed aus Singapur. Er soll Peking Zugang zu Spitzenchips von Nvidia verschafft haben.

Alibaba gerät in den Strudel der Spionageaffäre um Nvidia. Aktionäre haben den chinesischen Onlinehändler am Donnerstag vor einem Bundesgericht in Manhattan verklagt, berichtet Reuters.

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Alibaba sei zum "dominanten" Kunden von Megaspeed geworden, führen die Kläger an. Eine frühere Managerin des Unternehmens wird laut Medienberichten von US-Geheimdiensten der Spionage für China verdächtigt.

Berichte über ihre Beziehung zu Jensen Huang sollen zu dessen Rücktritt als Nvidia-Chef beigetragen haben. Der Fernzugriff auf Nvidia-Chips über Rechenzentren in Südostasien war lange legal. Nach Berichten über diese Verbindungen sei die Aktie vergangene Woche binnen vier Tagen um 14 Prozent gefallen, so die Kläger.

Neue Hürden aus Washington

Zugleich erhöht Washington den Druck. Diese Woche verhängten die USA Lizenzpflichten für ausländische Rechenzentren, die chinesische Entwickler künstlicher Intelligenz bedienen. Die neuen Regeln würden die Produkte im kommenden Jahr beeinträchtigen, warnte Alibaba-Chef Eddie Wu am Donnerstag.

Das Ziel, 20 Gigawatt Rechenkapazität aufzubauen, könnte sinken. Das Cloudwachstum dürfte sich von 53 Prozent im Quartal auf 30 bis 45 Prozent abschwächen. Am Ziel von 100 Milliarden US-Dollar externem Cloudumsatz bis 2030 hält Wu fest.

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Bei den Quartalszahlen übertraf der Umsatz knapp die Erwartungen.

Die Aktie schloss am Donnerstag in New York 1,3 Prozent tiefer bei 83,31 US-Dollar, nahe ihrem Jahrestief. Seit Jahresbeginn verlor sie rund 40 Prozent. Anlegerinnen und Anleger zahlen nur rund 10,5 US-Dollar für jeden US-Dollar erwarteten Gewinn. Die meisten Analysten raten zum Kauf, einige senkten ihre Ziele. Jefferies kappte das Kursziel von 192 auf 161 US-Dollar.

Fazit

Der Ausgang der Klage ist offen. Schwerer wiegen die US-Beschränkungen, denn sie bremsen das wichtigste Wachstumsfeld. Laut Neil Shah von Counterpoint Research dürfte China den Rückstand bei den leistungsfähigsten Modellen bis 2028 oder sogar 2030 kaum aufholen. Große Konzerne wie Alibaba und Tencent treffe das aber weniger als junge Entwickler. Die niedrige Bewertung preist viel Pessimismus ein. Neue Sanktionen bleiben das größte Risiko.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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Nicolas Ebert

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