Ein russischer Marschflugkörper ist in Polen abgestürzt. Nach Luftalarm in 42 Kreisen und Städten gibt Warschau Entwarnung. Rheinmetall, Hensoldt und Renk liegen am Vormittag im Minus. So bewegen sich die Rüstungsaktien.

Nach Angaben des polnischen Verteidigungsministers Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ist ein russischer Marschflugkörper vom Typ Kh-101 bei Nowy Lipowiec abgestürzt. Der Vorfall am Freitag, dem 20.11.2026, lenkt die Aufmerksamkeit auf Rheinmetall und andere Rüstungsunternehmen. An der Börse standen deutsche Rüstungswerte am Vormittag dennoch unter Druck. Rheinmetall notierte im Xetra-Handel 1,72 Prozent tiefer bei 713,10 Euro. Hensoldt verlor 1,26 Prozent auf 76,98 Euro und Renk gab 0,59 Prozent auf 31,42 Euro nach (Stand: 11:43 MEZ). Zuvor war Rheinmetall im frühen Xetra-Handel bis auf 701,70 Euro und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen.