Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei UBISOFT Entertainment, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -33,39 % Verlust nach sich zog.

Ein neues 52-Wochen-Tief verschärft die Schwäche bei UBISOFT Entertainment. Der Handel ist rege: Der Umsatz erreicht bereits das 3,1-Fache des gesamten Vortags. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,74 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von UBISOFT Entertainment -45,19 % verloren.

Informationen zur UBISOFT Entertainment Aktie

Ubisoft Entertainment (ISIN FR0000054470) entwickelt und vertreibt Videospiele für PC und Konsolen. Kernmarken sind Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six; hinzu kommen Online-Dienste und Zusatzinhalte. Der französische Konzern zählt zu den großen internationalen Spiele-Publishern. Konkurrenten sind Electronic Arts, Take-Two und Microsoft/Activision Blizzard. Profilmerkmale: etablierte Eigenmarken, Open-World-Kompetenz und eigene Spiel-Engines.

Es gibt 139 Mio. UBISOFT Entertainment Aktien. Damit ist das Unternehmen 502,73 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nintendo, Take-Two Interactive Software und Co.

Nintendo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,96 %. Take-Two Interactive Software notiert im Plus, mit +0,32 %. Tencent notiert im Minus, mit -1,99 %.

Die Aktie von UBISOFT Entertainment erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -48,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei -38,12 %, über 10 Jahre bei -18,76 %.

UBISOFT Entertainment Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,28 % 1 Monat -25,74 % 3 Monate -33,39 % 1 Jahr -46,30 %

UBISOFT Entertainment Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 20.11.2026, 11:50 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die UBISOFT Entertainment Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur UBISOFT Entertainment Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.