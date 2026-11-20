Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Infineon Technologies Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,97 % hinnehmen.

Die Verkaufswelle im Technologiesektor erfasst auch Europas Chipwerte. Infineon Technologies verliert ebenso wie STMicroelectronics, Texas Instruments und ON Semiconductor, wobei ON Semiconductor mit einem Minus von 4,26 % am deutlichsten nachgibt. Europas Techsektor fällt unterdessen auf den tiefsten Stand seit Mai.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +23,31 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,96 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,49 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,13 %. ON Semiconductor verliert -4,26 % NIO notiert im Minus, mit -0,82 %.

Kursrutsch bei KI-Werten geht nach Anthropic-IPO weiter

Die kurze Euphorie wegen des Rekord-Börsengangs von Anthropic ist am Freitag in eine neue Verkaufswelle gekippt. Die Hoffnung der Anleger auf einen Stimmungswandel im Technologiebereich ist damit nicht aufgegangen. Zu der Sorge vor übertriebenen …

Der Tech-Crash erreicht Europa: Diese deutschen Chipwerte gehen auf Talfahrt

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Scharfe Korrektur geht weiter - Techwerte taumeln

Die Börsenstimmung bleibt auch in Europa schlecht. Dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 droht zum Wochenschluss der sechste Verlusttag; er sank auf ein Tief seit Juni. Schon in den USA war die Hoffnung auf einen Wandel der miesen Laune im …

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,77 % 1 Monat -9,68 % 3 Monate -15,97 % 1 Jahr +38,06 %

Stand: 20.11.2026, 11:50 Uhr

Die Aktie von Infineon Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 14,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,39 %, über 10 Jahre bei 12,16 %.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Infineon entwickelt Halbleiter für energieeffiziente Mobilität, Industrie und sichere Elektronik. Kernprodukte sind Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren und Sicherheitschips. Der Konzern zählt zu den führenden Anbietern von Auto- und Leistungshalbleitern. Konkurrenten sind STMicroelectronics, NXP, onsemi und Renesas. Stärken sind das breite Portfolio, Systemkompetenz und Technologien auf Silizium-, SiC- und GaN-Basis.

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,25 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Infineon Technologies Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Infineon Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Infineon Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.