USS gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,18 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,05 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,61 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. USS verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,18 % Dividendenrendite bietet USS ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,05 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen USS für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,18 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,61. USS weist eine Marktkapitalisierung von 4,88 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,18 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

USS (ISIN JP3944130008) ist Japans führender Betreiber von Gebrauchtwagenauktionen für Händler. Zum Angebot zählen Präsenz- und Onlineauktionen, Gebrauchtwagenhandel und Fahrzeugrecycling. Konkurrenten sind Toyota Auto Auction (TAA), Aucnet und die JU-Auktionshäuser. Wettbewerbsvorteile bieten das landesweite Auktionsnetz, hohe Handelsvolumina und die damit verbundene Marktliquidität.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. USS konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +15,05 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

USS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.11.2026

Mit einer Performance von -0,97 % musste die USS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,18 %, eine Investition von etwa 377.359€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 58,00 +6,03 % +3,18 % 2026 54,70 +26,04 % +3,18 % 2025 43,40 +15,12 % +3,08 % 2024 37,70 +11,70 % +2,98 %

Warum USS für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,18 %

Stetiges Dividendenwachstum: +15,05 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 18,61

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 31.447 € 3.000 € 94.340 € 6.000 € 188.680 € 12.000 € 377.359 €

USS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,86 % 1 Monat +0,99 % 3 Monate -5,56 % 1 Jahr +7,37 %

Informationen zur USS Aktie

Es gibt 474 Mio. USS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,88 Mrd. € wert.

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Ob die USS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur USS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.