Der norwegische Öl- und Gaskonzern Equinor hat einen mehrtägigen Cyberangriff auf seine IT-Systeme erfolgreich abgewehrt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, konnte die Attacke inzwischen gestoppt werden. Die Produktion von Öl und Erdgas war zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.

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Der Konzern hatte den Angriff am Dienstagabend entdeckt und daraufhin umfangreiche Gegenmaßnahmen eingeleitet. Noch am Donnerstag war die Attacke im Gange. Spezialisten arbeiteten gemeinsam mit nationalen Sicherheitsbehörden daran, die betroffenen Systeme abzusichern und deren vollständige Integrität wiederherzustellen.

Nach Angaben des Unternehmens gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass Daten gestohlen oder manipuliert wurden. Auch für Mitarbeiter, Geschäftspartner und Lieferanten seien keine negativen Folgen erkennbar.

Angriff offenbar nicht gezielt gegen Equinor

Bereits am Mittwoch hatte Equinor erklärt, die Art des Cyberangriffs inzwischen besser zu verstehen. Demnach handelte es sich nicht um einen klassischen Virenangriff. Eine Ausbreitung auf weitere Systeme sei deshalb nicht zu befürchten gewesen.

Zudem deuteten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass Equinor nicht gezielt angegriffen wurde. Zu den möglichen Tätern und ihren Motiven machte das Unternehmen keine Angaben. Der Vorfall wurde inzwischen bei der Polizei angezeigt.

Gegenüber der norwegischen Wirtschaftszeitung E24 erklärte eine Unternehmenssprecherin, es sei noch zu früh, um nähere Einzelheiten zum Angriff zu nennen. Entscheidend sei zunächst, dass die Attacke beendet werden konnte und die Produktion durchgehend normal weitergelaufen sei.

Warum der Vorfall für Europas Gasversorgung wichtig ist

Equinor gehört zu den wichtigsten Energielieferanten Europas. Der norwegische Konzern spielt insbesondere bei der Erdgasversorgung eine zentrale Rolle. Ein längerer Ausfall wichtiger Produktions- oder Steuerungssysteme könnte deshalb nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch europäische Energiemärkte belasten.

Umso wichtiger ist die Entwarnung vom Freitag. Da die Förderanlagen während des gesamten Vorfalls normal arbeiteten, blieben unmittelbare Auswirkungen auf die Öl- und Gasversorgung aus.

Der Angriff verdeutlicht dennoch die Verwundbarkeit kritischer Energieinfrastruktur. Öl- und Gaskonzerne sind zunehmend auf digitale Systeme angewiesen, die Produktionsanlagen, Logistik und Unternehmensprozesse miteinander verbinden.

Fazit

Das Ende des Cyberangriffs ist eine positive Nachricht für Equinor und seine Aktionäre. Da die Öl- und Gasproduktion unbeeinträchtigt blieb und bislang keine Hinweise auf Datenverluste vorliegen, dürften sich die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen in Grenzen halten. Dennoch bleiben mögliche Kosten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen abzuwarten. Für die weitere Kursentwicklung der Equinor-Aktie bleiben vor allem die Öl- und Gaspreise sowie die Geschäftsaussichten des Konzerns entscheidend.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Equinor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 35,84EUR auf Tradegate BSX (20. November 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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