Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.11.26
Umsatzspitzenreiter
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (-0,34 %) genz vorne. Gefolgt von NASDAQ 100 (-1,16 %), STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (+0,49 %), Rheinmetall AG (-0,39 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,94 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|NG3MSU
|Long
|1,68
|217,53 Tsd.
|NASDAQ 100
|FH0GV4
|Long
|63,66
|198,33 Tsd.
|NASDAQ 100
|DN7XTD
|Short
|15,76
|197,60 Tsd.
|NASDAQ 100
|HM4JSP
|Long
|95,69
|186,78 Tsd.
|DAX Performance
|BE4NY9
|Short
|36,00
|180,84 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|BE19DG
|Long
|25,40
|69,30 Tsd.
|Silber
|BE406T
|Long
|4,90
|41,50 Tsd.
|Deutsche Bank AG
|PJ9XMH
|Long
|7,10
|31,45 Tsd.
|S&P 500
|PJ7E82
|Short
|-16,42
|26,40 Tsd.
|adidas AG
|PG46D3
|Long
|3,73
|24,50 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|A46JV0
|727,20 Tsd.
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Bonus Garantie
|A46JVZ
|576,71 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Classic
|DU4NTY
|373,64 Tsd.
|RENK Group
|
Classic
|DK1F2C
|185,60 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|
Classic
|PM2244
|157,91 Tsd.
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