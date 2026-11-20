Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -25,10 % hinzunehmen.

Binnen einer Woche summiert sich der Kursverlust bei Evotec auf 18,08 %. Seit Jahresbeginn büßt der Auftragsforscher damit 53,40 % seines Börsenwerts ein. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursrutsch gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Evotec Aktie damit -18,08 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Evotec einen Rückgang von -53,40 %.

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Während Evotec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,89 %.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,08 % 1 Monat -2,97 % 3 Monate -25,10 % 1 Jahr -51,33 %

Stand: 20.11.2026, 12:00 Uhr

Die Aktie von Evotec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -47,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -42,07 %, über 10 Jahre bei -7,75 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %.

Informationen zur Evotec Aktie

Evotec erforscht und entwickelt Wirkstoffe für Pharma- und Biotechunternehmen. Das Angebot umfasst Wirkstoffsuche, präklinische Tests sowie Biologikaentwicklung und -produktion. Der international tätige Auftragsforscher konkurriert mit Charles River, WuXi AppTec und Eurofins. Mögliche Differenzierungsmerkmale sind integrierte Forschungsplattformen, datenbasierte Wirkstoffsuche und Partnerschaften mit Beteiligung am Entwicklungserfolg.

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 455,07 Mio.EUR € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Evotec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Evotec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.