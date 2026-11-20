Einige Experten argumentieren jedoch, dass ein etwas niedrigerer Preis, der weniger abschreckend wirkt, einen psychologischen Vorteil bietet.

Richtig, denn hinter dem Minus steckt ein Aktiensplit von 8:1. Ein Aktiensplit ändert weder den Gesamtwert eines Unternehmens noch den Anteil jedes einzelnen Anlegers. Die Forschungsergebnisse zur Frage, ob Aktiensplits die beabsichtigten Vorteile bringen, Aktien für Privatanleger attraktiver zu machen, sind uneinheitlich.

Auch wenn die Anteile von SanDisk unter dem allgemeinen Abverkauf gelitten haben: So heftig konnte es doch nicht sein, oder?

Die Ankündigung erfolgte zeitgleich mit der Veröffentlichung des Quartalsberichts von Sandisk, in dem das Unternehmen für das Dezemberquartal einen Umsatz zwischen 12,2 und 12,6 Milliarden US-Dollar prognostizierte.

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Sandisk profitierte maßgeblich vom KI-Boom, der eine beispiellose Nachfrage nach Produkten zur Datenspeicherung und -übertragung auslöste. Das Unternehmen konnte dank des knappen Angebots seiner Speicherlösungen, das drastische Preiserhöhungen ermöglichte, ein beachtliches Wachstum verzeichnen.

Das Unternehmen erzielte im Septemberquartal eine bereinigte Bruttogewinnmarge von sagenhaften 85,1 Prozent.

Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im Septemberquartal um 6.913 Prozent auf 52,60 US-Dollar und übertraf die Erwartungen von 46,67 US-Dollar.

Fundemental ist bei SanDisk alles in Ordnung. Die Analysten erwarten im Konsens für das Geschäftsjahr 2027 einen Gewinn je Aktie von 227,09 US-Dollar vor Split, entsprechend 28,39 US-Dollar nach dem 8:1-Split.

Der zuletzt verfügbare Schlusskurs vor splitbereinigtem Handel lag bei 755,16 US-Dollar beziehungsweise 94,40 US-Dollar nach Split.

Nimmt man die erwarteten Gewinne für SanDisk für 2027 in die Rechnung, so ergibt sich ein PEG-Wert von absolut niedrigen 0,016, bei einem Foward-KGV von 3,3.

Fazit

SanDisk ist absolut niedrig bewertet. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie mit das günstige Schnäppchen im Halbleitersektor nach dem Crash der vergangenen Wochen. Aber "holla die Waldfee": SanDisk ist ein zyklisches Speicherunternehmen. NAND-Preise, Margen und Nachfrage können sich stark verändern. Ein extrem niedriges KGV ist bei Speicherunternehmen oft gerade dann zu sehen, wenn die Gewinne ihren zyklischen Höhepunkt erreichen oder sich diesem nähern. Wenn nämlich im nächsten Jahr die Marge und die Nachfrage sinkt, sieht die Bewertung ganz anders aus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die SanDisk Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,09 % und einem Kurs von 81,00EUR auf Tradegate BSX (20. November 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 84,00 $ , was einem Rückgang von -88,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte SanDisk - Der neue Überflieger am Markt für Speicherchips SanDisk Corporation -7,25 % Aktie 72 Aufrufe heute Anndreass0802 05.11.26, 22:37

Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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