SanDisk Corporation: Monatsverlust weitet sich auf 47,43 % aus
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Die Aktie von SanDisk Corporation bricht um 7,29 % ein und verzeichnet den dritten Verlusttag in Folge.
Auf einem neuen 52-Wochen-Tief setzt SanDisk Corporation die Talfahrt fort. Die Aktie verliert deutlich stärker als der US Tech 100, der um 1,62 % nachgibt. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.
SanDisk Corporation Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 20.11.2026
Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei SanDisk Corporation damit auf -52,82 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.
Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -22,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -47,43 %.
Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -1,62 % im Plus-Minus-Bereich. SanDisk Corporation entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.
SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-22,64 %
|1 Monat
|-47,43 %
|3 Monate
|-52,82 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 142 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,53 Mrd.EUR € wert.
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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SanDisk Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SanDisk Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.