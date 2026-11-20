-1,42 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,61 % 1 Monat -13,49 % 3 Monate -20,24 % 1 Jahr -11,91 %

Goldpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 3.574,50. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 4.057,79USD. Heute, bei 3.574,50USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.404,49USD geworden – ein Plus von -11,91 %.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.