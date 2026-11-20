Finexity: mwb startet Coverage mit „Buy“ und 14-Euro-Kursziel
Mit „Buy“ und 14 Euro Kursziel startet mwb analytics die Bewertung der Finexity-Aktie. Im Fokus steht Nundara als zentraler Werttreiber für das Geschäft mit tokenisierten Wertpapieren.
Foto: adobe.stock.com
- mwb analytics hat die Finexity-Aktie erstmals bewertet und empfiehlt sie mit „Buy“; das Kursziel beträgt 14,00 Euro.
- Das Kursziel basiert unter anderem auf einem Discounted-Cashflow-Modell, das einen Wert von 14,10 Euro je Aktie errechnet.
- Nundara, Finexitys Infrastruktur für Tokenisierung, Register und künftig Handel, gilt als zentraler Werttreiber und soll 2032 knapp die Hälfte des Konzernrohertrags erwirtschaften.
- Für 2030 erwartet mwb analytics rund 36 Mio. Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von etwa 18 Prozent; die Technologie sei bereits weitgehend aufgebaut.
- Finexity deckt innerhalb der Gruppe nahezu die gesamte Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiere ab – von Strukturierung und Tokenisierung bis zum Vertrieb.
- Eine geplante Reform des DLT-Pilotregimes könnte die Volumengrenze je Handelsplatz von 6 auf 100 Mrd. Euro erhöhen und damit das Marktumfeld verbessern.
Willkommensgeschenk 50€ Anthropic-Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot über diese Aktionsseite und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 € als Willkommensgeschenk.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.