CEOTRONICS: Halbjahresumsatz -28,6 %, positiver Ausblick 2026/27
Verzögerter Auftrag, stabile Prognose: CEOTRONICS rechnet im ersten Halbjahr mit einem deutlichen Umsatzrückgang, hält aber an den Jahreszielen für 2026/27 fest.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Der Halbjahresumsatz 2026/27 wird voraussichtlich um rund 28,6 % auf ca. 24,4 Mio. € sinken, gegenüber 34,2 Mio. € im Vorjahr.
- Der Rückgang folgt auf ein außergewöhnlich starkes Vorjahreshalbjahr, in dem der Umsatz um 61,6 % gestiegen war.
- Hauptursache ist die verzögerte Beauftragung des dritten Loses des Bundeswehr-Projekts „Sprechsätze mit Gehörschutz“ (SmG).
- Das SmG-Los hat einen Wert von etwa 47 Mio. €; Auslieferung und Umsatzrealisierung sollen Anfang 2027 beginnen.
- Trotz des Halbjahresrückgangs bleibt die Jahresprognose für 2026/27 unverändert: rund 61 Mio. € Umsatz und 6,2 Mio. € Ergebnis nach Steuern.
- Am 1. Dezember 2026 will CEOTRONICS vorläufige Zahlen zu Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand veröffentlichen; das Unternehmen sieht sich weiterhin im Plan.
Der Kurs von CEOTRONICS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,4500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,77 % im
Plus.
+7,94 %
-1,25 %
-5,33 %
-18,08 %
-31,23 %
+107,14 %
+131,38 %
+38,91 %
Willkommensgeschenk 50€ Anthropic-Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot über diese Aktionsseite und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 € als Willkommensgeschenk.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.