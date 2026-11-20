Novogenia wächst stark: Mehr Umsatz und weitere internationale Expansion
Kräftiges Umsatzplus, rote Zahlen und neue Märkte: Novogenia treibt die internationale Expansion voran und will das Wachstum 2027 in bessere Ertragskraft umwandeln.
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- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal um 27 % auf 17,4 Mio. Euro; nach neun Monaten lag er 4 % höher bei 43,0 Mio. Euro.
- Im dritten Quartal betrug das EBIT −2,6 Mio. Euro und das EBITDA −2,0 Mio. Euro. Dank eines positiven Finanzergebnisses von 2,2 Mio. Euro fiel der Verlust nach Steuern mit 0,4 Mio. Euro vergleichsweise gering aus.
- In den ersten neun Monaten sank das EBIT auf −7,3 Mio. Euro. Bereinigt um außerordentliche Erträge im Vorjahr verbesserte es sich jedoch um 2,3 Mio. Euro; zugleich gingen Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen zurück.
- Zum 30. September verfügte Novogenia über 33,3 Mio. Euro an liquiden Mitteln und kurzfristigen Wertpapieren. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 84,6 %.
- Novogenia baut sein internationales Kerngeschäft aus: In den USA startete der erweiterte Methylierungstest MGT Plus; im Nahen Osten wurden Produkte angepasst und die Halal-Zertifizierung abgeschlossen.
- Neue Angebote und Partnerschaften erweitern die Pipeline, darunter der Multi-Cancer Check und eine geplante klinische Studie in Abu Dhabi. Der Vorstand blickt zuversichtlich auf 2027 und will Wachstum in bessere Ertragskraft umwandeln.
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