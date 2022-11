Die klaren Signale blieben am Montag aus. Aber das war auch in etwa absehbar. So werden Montage hauptsächlich für einen "Reboot" der Vorwoche genutzt - und die war durchaus spannend. Sozusagen als Woche Null nach D.J. Trumps Wahlsieg. Der Abverkauf nahezu jeder Währung gegenüber dem USD war schon geschichtsträchtig genug. Vor allem litten der Aussie und der Euro unter der zunehmenden Stärke des Greenbacks.Daher lohnt nach der gestrigen Analyse des Euros ein Blick nach Downunder. Der Aussie verlor inzwischen fast 500 pips seit der Wahlentscheidung. Gleichzeitig zog dieser Wertverlust auch den Ölpreis mit in die Tiefe. Aber bleiben wir im Forexmarkt. Der Widerstand im Bereich der 0.78 USD war dem Aussie wohl zu stark. Gleichzeitig überzeigte nun die Performance des USD wohl sämtliche Anleger, dass sie vor allem die Rohstoffwährung für einen gelungenen Short halten.Ferner hatte sich im Bereich des R-Levels bei 0.78 ein großes Dreieck im Tageschart gebildet. Dieses wurde mit dem Bruch des Tiefs bei 0.7585 am 11.11. unterschritten und lieferte so schon ein technisches Verkaufssignal. im Laufe der Folgetage erholte sich der AUD leicht und legte einen mustergültigen Bounce an der gebrochene Unterkante des Dreiecks hin. Nach dem Pullback folgte bis zum Ende der letzten Woche ein wahrer Abverkauf des AUD von knapp 270 pips. Kleine Rücksetzer könnte man nach der Devise "Sell Ralleys" nutzen.Constantin Guldan