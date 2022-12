Generell galten die Edelmetalle lange als ein sicherer Hafen in Krisenzeiten. Es reicht, sich den "Goldrausch" der Anleger während bzw. nach der Finanzkrise ab 2009 anzusehen. Da wurde nicht nur Gold gekauft, als gäbe es kein Morgen mehr - sondern auch Silber. Dieses Metall gilt vielen Tradern sogar als sympathischer. Denn die, die an die Apokalypse glauben (und das sind nicht allzu wenige) argumentieren, der Privatbesitz von Gold sei in starken Krisen verboten. Hingegen könnte man aus Silber Nützliches gewinnen, sei es doch ien Industriemtall.Warum also, konnten die Edelmetalle in diesem Jahr nicht gewinnen? Immerhin sahen wir den Brexit, Trump und den Rücktritt Renzis. Ob man diese Ereignisse nun als Sieg feiert, oder als Niederlage bedauert ist vollkommen gleich. Jedes dieser Ereignisse bedeutet zuletzt Unsicherheit. Und das ist generell ein Indikator für einen Anstieg am Goldmarkt. Nur nicht in diesem Jahr. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Es wird bspw ins Feld geführt, dass der Bedarf an Rohstoffen nicht mehr derart gegeben sei, da jedenfalls die FED wieder auf eine Stärkung der Inlandswährung setzen würde.Die Zeiten der manipulativen Inflationierung des eigenen Geldes sei jedenfalls in den USA vorüber. Außerdem steigen die Zinsen an und werden dies im neuen Jahr vielleicht noch bis zu dreimal tun. Alles spricht also für eine starke Währung, die keine Stütze aus der Riege der sicheren Häfen benötigt. So oder so: Wenn die Anleger diesem Trend weiter folgen und trotz möglicher Unsicherheiten an den Weltmärkten von einer Investition in Gold und Silber absehen, erleben wir einen Paradigmenwechsel. Als Zeugen davon werden wir vielleicht im kommenden Jahr 2017 auch einen Rutsch des Goldes auf die sagenumwobene 1000 USD Grenze sehen.Constantin Guldan