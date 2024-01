Mehr anzeigen

ActivTrades zählt zu den Pionieren im Online-Trading. Gegründet im Jahr 2001 ist das Unternehmen heute ein global anerkannter und preisgekrönter CFD-Broker. Kunden können aus über 1000 CFDs aus den Bereichen Währungspaare, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Anleihen und ETFs wählen.



Neben dem Hauptsitz in London bestehen Niederlassungen in Luxemburg, Mailand und Nassau. Ein globaler Kundenstamm aus über 140 Ländern profitiert von attraktiven Tradingkonditionen und kompetenten Kundensupport.



Anlegern steht die weltweit bekannte Handelsplattform MetaTrader zur Verfügung. Für ein besseres Tradingerlebnis hat ActivTrades hierzu zahlreiche eigene Smart-Tools exklusiv für seinen Kundenstamm entwickelt. Zudem bietet der Broker die hauseigene Plattform ActivTrader an. Die besonderen Vorteile: browserbasiert & leistungsstark mit einer intuitiven Nutzeroberfläche ist der ActivTrader bestens geeignet für verschiedenste Erfahrungsniveaus und kann über Desktop, Smartphone oder Tablet genutzt werden.