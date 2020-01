Denn in den letzten Jahren gehörten die asiatischen Börsen im internationalen Vergleich eindeutig zu den Outperformern. Dazu gibt es doch gerade aktuell viele gute und aussichtsreiche Argumente, sich in Asien zu engagieren!

Der demografische Wandel vieler asiatischer Regionen, allen voran China, bildet eine immer kaufkräftigere Mittelschicht heraus. Diese Konsumenten lehnen ihre Güterauswahl häufig an westlichen Lebensweisen und westlichem Komfort an. In die Profiteure dieser Entwicklung investiert der Fonds.

Breites Investitionsspektrum

Desweiteren setzt der GAMAX Funds Asia Pacific (LU0039296719) bei der Investition unter anderem auf Basic Ressources und Personal Household Goods oder Travel & Leisure wie Infrastruktursysteme (Bahn und Mautstraßen) oder Casinobetreiber sowie auf Unternehmen, die über einen größeren schuldenfreien Immobilienbesitz verfügen.

Der Fonds ist einer der wenigen Asienfonds, der als Erfolgsgarant auch stets Japan als festen Bestandteil spürbar allokiert hat. Japans Wirtschaft hat sich neun Jahre nach dem Fukushima-Drama gut erholt und hat seine alte Wirtschaftsstärke längst wiedererlangt. Außerdem bieten asiatische Börsen aktuell eine gute Dividendenrendite, die zuletzt, beispielsweise gemessen am Hang Seng, bei 3,75 Prozent, beim MSCI China bei 2,45 Pro

zent und beim japanischen Topix immerhin auch bei 2,11 Prozent lag. Ein Top-Ergebnis in Zeiten von weltweiten Nullzinsen.

Traumrenditen

Eine stringente Strategie (der Fonds wird seit dem 1.10.2007 von der DJE Kapital AG gemanagt), die sich lohnt. Per Stichtag 31.12.2019 konnte sich so ein Anleger zum Beispiel nach nur einem Jahr über 20 Prozent Rendite freuen. Aber auch über drei Jahre mit 5,97 Prozent p.a. oder über fünf Jahre mit 7,82 Prozent p.a. sowie über zehn Jahre mit 6,33 Prozent p.a. oder auch über 15 Jahre mit 6,77 Prozent p.a. überzeugt der Fonds ausnahmslos in jedem Laufzeitsegment. Die Konstanz der Rendite zeigt noch deutlicher das Renditedreieck des Fonds.

Bis auf ganz wenige Jahre konnte man einem Anleger zu einem Asien-Investment über diesen herausragenden Fonds immer nur gratulieren.

(Mediolanum International Funds Limited)

GAMAX FUNDS ASIA PACIFIC

Welchen Ansatz verfolgt der Fonds?

Der Gamax Funds Asia Pacific (ISN: LU0039296719) verfolgt seit gut 27 Jahren einen klaren Stock-Picking-Ansatz. Die Einzeltitelqualität bestimmt also die Allokation und weniger die Regionen- und Themenaufteilung. China (Hongkong) und Japan sind aus der Historie die Hauptinvestitionsmärkte für den Fonds. Aber auch Länder wie Taiwan oder Singapur sind feste Größen dieses Investments.

Wie unterscheidet er sich von seinen Mitbewerbern?

Nun zunächst einmal über sein stets sehr starkes Gewicht in Japan, wo viele Mitbewerber ja teilweise gar nicht investieren. Ein weiterer Unterscheidungsgrund ist die extrem lange Historie und Erfahrung des Fonds. Besonders geschätzt wird dabei die für einen Asienfonds relativ niedrige Volatilität von durchschnittlich 14. Und last but not least beweist dieser Fonds, dass ein erfolgreiches Management (seit 12,5 Jahren die DJE Kapital AG) nicht zwingend in der Region vor Ort sitzen muss, was dem Fonds erhebliche Kosten spart.

Wo liegen die Risiken?

Natürlich reden wir beim GAMAX Funds Asia Pacific über einen 100%igen Aktienfonds. Somit ist das Aktienmarktrisiko einfach immer gegeben. Regionenspezifisch sind natürlich insbesondere Themen, die China und Japan negativ treffen könnten, relevant. Grundsätzlich sind die Schwankungen aber überschaubar. Seit Übernahme des aktuellen Fondsmanagements vor 12,5 Jahren stehen drei negativen Jahresergebnissen (2008, 2011 und 2018) eine Vielzahl von positiven Fondsjahresresultaten (oft zweistellig) gegenüber. Somit ein Chance-/Risikoverhältnis, von dem Anleger von der Verteilung her bei anderen Investments eher nur träumen können.

Für welchen Anleger ist der Fonds geeignet?

Dadurch, dass es zum GAMAX Funds Asia Pacific eine Retail- und eine institutionelle Tranche gibt, ist der Fonds jedem interessierten Investor gut zugänglich. Da die Gewichtung des Themas Asien generell in Depots deutscher Anleger und auch in der Asset Allocation der Profis in der Regel viel zu gering ist, sehen wir hier enormen Nachholbedarf auf der Investorenseite. Und mit Blick auf die Verschiebung der Anteile von Asien am weltweiten Wirtschaftswachstum ist eine Investition in Asien ohnehin für jedermann ein zukunftsorientiertes MUSS!

(Mediolanum International Funds Limited)