Das erste Produkt Follow MyTrader ist bereits mobil als App oder am Desktop-PC nutzbar. Kunden folgen in Echtzeit den Trades ausgesuchter Profihändler. Die Star- Trader werden nach strengen Kriterien geprüft, um sicherzustellen, dass die Kunden mit seriösen Top-Händlern traden.

Hochwertiges Research plus Trading und Investieren – mit erfahrenen Finanzprofis an der Seite: Die FELS Group entwickelt ein unabhängiges Online-Portal, das alle wesentlichen Bereiche der Geldanlage vereint und für jeden Privatkunden zugänglich macht. Einfach, verständlich und zu fairen Kosten.

In dem neuen Bereich Insights stehen Finanznachrichten, Marktkolumnen und Chartanalysen bereit. Die Inhalte werden zeitnah ergänzt durch renommierte Börsenbriefe und professionelles Research, das bisher meist institutionellen Anlegern vorbehalten war. Ab Oktober plant das FinTech- Unternehmen aus Kelk- heim dann den Start von Follow MyInvestor: Kunden können die langfristigen Strategien führender Vermögensverwalter direkt in ihrem Depot umsetzen. Ein Schwerpunkt dabei liegt auf Nachhaltigkeit.

Als erste Partnerbank sind die DAB BNP Paribas und in Kürze die Baader Bank angeschlossen, weitere werden folgen. „Unser Ziel ist es, eine Multi-Banken-Plattform aufzubauen“, erklärt Jens Labusch, CEO

der FELS Group. „Dann haben Kunden mit einem Login nicht nur ihr Vermögen transparent im Blick.

Sie können auf einer Plattform verschiedene Assetklassen, Strategien und Trading kombinieren – und in alles investieren, was für eine erfolgreiche und nachhaltige Geldanlage nötig ist.“

(TIM CAPPELMANN)

www.followmytrader.de

www.fels-group.de