Marktidee: Deutsche Bank.

Die Deutsche Bank befindet sich schon seit längerem im Krisenmodus. Aus charttechnischer Sicht deutet sich jetzt etwas Hoffnung an. Die Aktie der Deutschen Bank war am Freitag mit einem Plus von mehr als vier Prozent stärkster Wert im DAX. Dabei bildete der Kurs eine Bullish-Engulfing-Kerze. Dadurch könnte es kurzfristig zu einer Erholung kommen.