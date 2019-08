Verletzte Spiele, hohe Transfersummen, kein Aufstieg sondern Abstieg, verpatzte Meisterschaften, abwandernde Superstars - die Liste der Risiken ist bei Fußball-Aktien lang. Aber die BVB-Aktie zeigt auch in diesem Jahr, wie es laufen kann trotz verpasster Meisterschaft: ein Anstieg von mehr als 50 Prozent. Zeigt die Charttechnik noch Luft nach oben? Und dann ist da noch Unterhaching mit dem Börsengang. Von 8,10 Euro ging es am ersten Handelstag in München rauf auf 14,50 Euro. Die Aktie immer noch im Plus. Muss dazu zwingend der Aufstieg in die zweite Liga her? Was, wenn der verpatzt wird? Und: Wie sinnvoll ist denn ? auch angesichts der 50+1 Regel- überhaupt ein Börsenlisting von Fußball-Vereinen? Über Fußball-Aktien charttechnisch und mehr spricht Antje Erhard mit Martin Utschneider.