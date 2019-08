Die Woche aus Sicht unserer Börsenkorrespondenten

Handelskonflikt, Rezessions- und Konjunktursorgen, Brexit. Dazu eine Regierungskrise in Italien...Je nach Nachrichtenlage läuft eine kleine Erholung. Die dann schnell vorbei ist. Die Sorgen sind vor allem am Anleihenmarkt ablesbar: Erstmals begibt Deutschland 30-jährige Staatsanleihen zu null Prozent Zinsen, muss also nichts bezahlen... Die Kursexplosion bei Anleihen, die Gold-Rallye, es gibt viele Achtungssignale. Also Achtung, was die Notenbanker sagen: Jackson Hole wird mit Spannung erwartet...