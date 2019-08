Sentiment - Wenn die Stimmung schlecht ist, drehen die Märkte oft nach oben

Warren Buffett kauft meist dann Aktien, wenn keiner kauft. Siehe in der Finanzkrise. Wenn die Stimmung schlecht ist, drehen Märkte nämlich oft nach oben, zeigen Stimmungsindikatoren und Chartverläufe. Wie kann ich Stimmungsindikatoren für mich nutzen? Welchen Einfluss hat die Stimmung/das Sentiment überhaupt? Ist das an großen Märkten wie der Wall Street anders als hier? Fragen von Antje Erhard an Matthias Hüppe von der HSBC.