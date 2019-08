DAX: Verzeichnet leichte Zugewinne

Anzeige

Dem DAX gelang es gestern den negativen Vorgaben zu trotzen und sich die meiste Zeit des Tages im Plus zu halten. Am Ende ging er mit Zugewinnen aus dem Handel. Im Handelskonflikt zwischen USA und China wird Verhandlungsbereitschaft signalisiert. An den asiatischen sowie amerikanischen Märkten herrschen somit positive Vorgaben.

Mehr zu dieser und weiteren Sendungen finden Sie unter: https://bddy.me/342DBZh _____________________________________________________________ Folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen:

Facebook: https://bddy.me/33Y1Jfq Twitter: https://bddy.me/340DE7P Linked-In: https://bddy.me/33Vxo1b