DAX: Verluste im August verringert

In Italien können Neuwahlen offenbar vermieden werden und das erfreute die Anleger am Donnerstag. Für den DAX ging es in Folge dessen um 1,2 Prozent aufwärts. Damit ging er über der 11.800 Punkte-Marke aus dem Handel. Auch an den asiatischen sowie amerikanischen Märkten herrschen positive Vorzeichen. Der Handelskonflikt zwischen USA und China entwickelt sich in die richtige Richtung. Dank den positiven Vorgaben könnte der DAX im heutigen Handel freundlicher starten.

