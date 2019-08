Seien es die Adiletten, die man bei diesen sommerlichen Temperaturen im Freibad sieht, mancher Fußball-Verein, der in adidas-Trikots zu bewundern ist, oder einer der beiden X-perten, der mit einer adidas-Sonnenbrille dem grellen Licht beim Marathon am Wochenende trotzte. Nicht nur Sportler, auch Anleger kamen auf ihre Kosten, wenn sie rechtzeitig in die Adidas-Aktie investierten. Mehr dazu in unserem heutigen X-perten Video.