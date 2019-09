Marktidee: EUR/USD.

Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit Februar 2018 in einem intakten Abwärtstrend. Damals hatte der Euro ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD markiert. Aus charttechnischer Sicht sind auch weiterhin die Bären am Ruder. Am Freitag rutschte der Kurs unter eine wichtige Unterstützungszone.