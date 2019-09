DAX wieder in guter Stimmung

Einige politische Aufreger-Themen lassen Entspannungs-Tendenzen erkennen. Doch reicht das schon für so viel Optimismus, gerade da der Brexit-Krimi in immer neue Runden geht? David Iusow, Analyst bei IG, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was seiner Ansicht nach die Notenbanken mit der guten Laune zu tun haben und worauf der Markt sonst noch blickt.