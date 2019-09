„Grundsätzlich kann jeder Anleger seine eigene Strategie selbst bauen“, betont Thomas Meyer zu Drewer, Leiter von Comstage. Aber inzwischen gebe es einfach und kostengünstige Lösungen in einen einzigen ETF gegossen. „Der Anleger wählt je nach seiner Risikoneigung ob er defensiv, ausgewogen oder offensiv anlegen möchte“, erläutert der ETF-Experte,“wählt damit die Höhe des Aktienanteils.“ So könne er eine Mischung aus risikoreicheren Produkten wie Aktien und risikoärmeren wie Anleihen gestalten. „Solche ETFs sind sparplanfähig und helfen beim langfristigen Vermögensaufbau“, so Meyer zu Drewer. Überdies gebe es einmal im Jahr ein Rebalancing, bei den die Ausgangsallokation wieder hergestellt wird. Sein Fazit: „Das ermöglicht in Maßen eine Risikokontrolle und antizyklisches Handeln“.