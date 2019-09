Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland sieht zwar in den jüngsten Entwicklungen bei einigen politischen Dauerthemen durchaus Entspannung, völlige Entwarnung ist das aber noch lange nicht. Wie er seine Einschätzung begründet und was er beim Handelskonflikt und beim Brexit in nächster Zeit erwartet, erklärt der Chefökonom im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.