Most Actives

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise ThyssenKrupp wieder. Der finnische Konzern Kone hat als erstes Unternehmen offiziell sein Interesse am Kauf der Aufzugssparte von Thyssenkrupp bekundet.

Bei den Verkäufen steht die Compugroup auf Platz drei. Der Software-Hersteller wird am 23. September in den MDAX aufsteigen. Gründer und Vorstandschef Frank Gotthardt sprach davon, dass dies die Marktbedeutung der Compugroup als Digitalisierer in der Gesundheitsbranche stärke.