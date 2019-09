DAX mit starker Handelswoche

Anzeige

In der vergangenen Woche legte der DAX rund zwei Prozent zu. Damit ist der Start in den traditionell eigentlich schwachen September mehr als gelungen. Am Donnerstag werden die Märkte auf die Ratssitzung der EZB blicken.

