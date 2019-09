2021 soll das Fahrzeug auch in Europa zu haben sein. Byton-CEO Daniel Kirchert setzt auf verschiedene Märkte. Und mehr Modelle. Doch erst einmal kommt der M-Byte in China auf den Markt, also auf den Markt, wo jährlich eine Million E-Autos verkauft werden. Oder muss man sagen: wurden?! Derzeit lässt die Nachfrage nach. Kommt Byton etwas spät auf den Markt?