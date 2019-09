Von der IAA soll Optimismus für die Zukunft ausgehen – was macht die Hersteller angesichts von Handelskonflikt, Umwelt-Diskussion und Milliarden-Investitionen in die Zukunft optimistisch, wo doch viele Autos auf Halde stehen, die Absätze vielfach sinken und die Zulieferer Werke schließen wollen und Kurzarbeit andenken? Macht es Sinn, in die automobile Zukunft zu investieren als Anleger? Fragen an Christian-Hendrik Knappe, Deutsche Bank