Apple - sind Streaming und Gaming die neuen Heilsbringer? Die X-perten

Aber die iPhones werden interessanter, weil in den 11er-Modellen endlich eine anständige Kamera verbaut wird. Auch weiterhin hat Apple viele Ideen – über Apple Arcade kann gespielt werden was das Zeug hält und Apple TV+ soll per streaming die Nutzer seriensüchtig machen.

Nur: Diese Ideen sind nicht neu! Online-Games und Streamingdienste wie Netflix etc. gibt es schon länger. Kann Apple allerdings die 1,4 Milliarden Geräte-Nutzer mit dem Kampfpreis von jeweils €4,99 auf die eigenen Plattformen bringen? Die X-perten beleuchten nicht nur diese Frage.