EZB-Sitzung sorgt für Turbolenzen im DAX

Anzeige

Während der Pressekonferenz der EZB legte der DAX ordentlich zu, musste jedoch einen Teil seiner Gewinne wieder abgeben. Am Ende des Tages schloss der deutsche Leitindex dennoch den 7. Tag in Folge im Plus.

Mehr zu dieser und weiteren Sendungen finden Sie unter: https://bddy.me/34GmY5V _____________________________________________________________ Folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen:

Facebook: https://bddy.me/34J0GR2 Twitter: https://bddy.me/34D4Cm9 Linked-In: https://bddy.me/34F5jvi