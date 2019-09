Wie kann eine Vakuumtunnel-Bahn wie Hyperloop die städtische Mobilität verändern? Aus technologischer Sicht ist das Projekt machbar, ja, aber welche technologischen Herausforderungen haben sie zu bestreiten ? grob umrissen? Sicherheit ? wie sicher ist ein Hyperloop? Regulatorik ? das geht nur international. Eine enorme Hürde? China zB ist schon jetzt liberaler was das Testen und Fahren von Fahrzeugen ohne Fahrer angeht, Europa, Deutschland ist das nicht?! Wie hoch sind die Kosten pro km ungefähr (natürlich unterschiedlich wegen Gelände etc.)? Wo gibt es Hyperlook-Strecken schon und demnächst? Fragen von Antje Erhard an Dirk Ahlborn, CEO von Hyperloop Transportation Technologies