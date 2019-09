Moody's bleibt skeptisch für die Auto-Branche

Moody's-Analyst Matthias Hellstern sieht China weniger kritisch als etwa Westeuropa. In CHina werde sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr etwas erholen. Doch wie hoch sind die Risiken, wenn die geopolitischen Konflikte bleiben oder sich verschärfen? Was muss passieren, dass Moody's den Ausblick anhebt? Fragen von Antje Erhard an Matthias Hellstern von Moody's.