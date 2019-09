DAX wieder über 12.400 Punkten

Anzeige

Im gestrigen Handel konnte der DAX deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 0,55 Prozent. Auf den asiatischen Märkten zeigte sich ein gemischtes Bild. Der Nikkei lag am Ende im Plus wohingegen der Hang Seng leicht im Minus notierte.

