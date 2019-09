Marktidee: RWE

Die Aktie von RWE war am Freitag mit einem Plus von über drei Prozent zweitstärkster Wert im DAX. Für Auftrieb sorgt unter anderem das Klimapaket der Bundesregierung. Aus technischer Sicht sind die Bullen schon länger am Ruder. Die nächsten Widerstände und Ziele stehen bereits fest.