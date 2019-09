Wir gehen in die Vollen! - Match My Trade

Die neue Handelswoche lässt sich eher holprig an. Die Vorgaben aus den USA waren auch alles andere als berauschend. Der Grund für die trübe Stimmung ist einmal mehr der Handelsstreit: Agrar-Vertreter aus China haben eine Reise in die US-Bundesstaaten Montana und Nebraska abgesagt und Trump signalisierte zugleich, dass er es mit einer Einigung im Handelsstreit sowieso so nicht so eilig hat. Kein leichtes Umfeld für Trading-Entscheidungen. Unsere Match My Trade-Community hat aber dennoch eine mutige getroffen! Mehr dazu um Video!