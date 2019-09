Marktidee: FedEx

FedEx hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt und gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Die Märkte reagierten enttäuscht, die Aktie rauschte in die Tiefe. Gestern fiel das Papier sogar auf ein neues Drei-Jahres-Tief. Damit rückt jetzt eine wichtige Unterstützungszone aus dem Jahr 2016 in den Fokus.