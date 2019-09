Arabella Kiesbauer: Das Können entscheidet





In dieser Folge von "Lifestyle mit Jo Weil" spricht der Moderator mit TV-Legende Arabella Kiesbauer über Erfolg und ihre eigenen Anfänge in der Fernsehlandschaft. Wie leicht oder schwer es für sie als Österreicherin war, in Deutschland Fuß zu fassen und welche Tipps sie für Karriere-Anfänger hat, erklärt sie in diesem Interview mit Jo Weil auf der Remus Lifestyle Night.