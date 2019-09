DAX schließt im Plus

Anzeige

Der DAX hat gestern erstmals in der laufenden Woche im Plus geschlossen. Der Start war noch etwas holprig, dann zog der deutsche Leitindex an und hielt sich den ganzen Tag in der Gewinnzone.

Mehr zu dieser und weiteren Sendungen finden Sie unter: https://bddy.me/2mb6i53 _____________________________________________________________ Folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen:

Facebook: https://bddy.me/2mb6iC5 Twitter: https://bddy.me/2m2Dbkv Linked-In: https://bddy.me/2mbhgHK