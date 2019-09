Marktidee: Nike

Nike hat in dieser Woche überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Vor allem in China wächst der Sportartikelhersteller kräftig. Das kommt auch bei den Anlegern sehr gut an. Die Aktie brach am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch aus. Das kurzfristige Bild bleibt bullish, die nächsten Ziele stehen bereits fest.